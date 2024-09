Beetlejuice | è possibile una parte 3? Ne parla il produttore

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 23 settembre 2024), l’attesissimo sequel del regista che è quasi andato direttamente in streaming prima di arrivare in vetta al botteghino per tre settimane di fila, si conclude con una scena finale che suggerisce che la potenziale amica dei ghoul di, Lydia Deetz (Winona Ryder) e la figlia Astrid (Jenna Ortega), non hanno ancora visto l’ultima volta il Fantasma più forte. “Penso che con l’amore di Tim per il titolo e per i personaggi, la porta sia aperta, ma vedremo cosa succederà dopo“, ha detto a Deadline ildi2 Tommy Harper, che è stato ancheesecutivo della serie diretta da Burton mercoledì, a proposito di un terzo film. Il seguito di Burton, 36 anni dopo il suo classico del 1988, ha incassato finora 330 milioni di dollari al botteghino globale, più che raddoppiando il suo budget di 99 milioni di dollari .