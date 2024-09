Ats e Finanza contro i furbetti della Sanità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 23 settembre 2024) Un protocollo di intesa per monitorare l’impiego di risorse pubbliche in ambito sanitario e gli appalti del settore ottenuti anche grazie al Pnrr. L’hanno firmato l’AtsBrianza e il Comando provincialeiGuardia didi Monza, guidato dal colonnello Gerardo Marinelli (nella foto) per prevenire e contrastare eventuali condotte lesive degli interessi economici e finanziari in materia di spesa sanitaria, contratti pubblici, appalti, autorizzazioni, concessioni di benefici economici, compresi gli interventi connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza, allo scopo di intercettare casi di frode e danno erariale.