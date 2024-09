Tredici anni di impegno e incontri speciali in un mondo meraviglioso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024) Severini Melograni Cari Nonni e Nonne, la rubrica torna oggi, domenica 22 settembre, per raccontare, proprio nella settimana dedicata all’Alzheimer, la condizione della popolazione anziana nel nostro Paese. In questiho risposto alle vostre domande e ho avuto il privilegio di poter, da un osservatorio così ampio, conoscere meglio ildella terza e della quarta età: sono passatida quando questa “finestra“ che abbiamo in comune è stata spalancata. Mi hanno aiutato le vostre lettere, gli appuntamenti in Radio Rai e le trasmissioni sulla disabilità positiva, anche stamattina su Rai 3 alle 10,15 e in replica la notte del lunedì all’una e 15.