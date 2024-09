Torino riscopre il gusto dell’auto e del Salone

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Uno showroorm a cielo aperto. Una città che presta il suo salotto buono al mondo. Cosìsi riappropria delperduto e ricuce i fili con un passato glorioso. Quella studiata dal patron Andrea Levy è una formula perfino più indovinata di quella proposta per cinque anni al Parco del Valentino (dal 2015 al 2019). Il fortuito incidente che ha visto un’auto da rally in parata cozzare contro una barriera, provocando alcuni feriti, non intacca il valore della manifestazione. L’ingresso gratuito e gli ampi spazi da ex capitale checoncede invogliano il pubblico, lo invitano a partecipare, mentre la città riguadagna il suo rapporto privilegiato con il mondo a quattro ruote.