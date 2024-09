Scuola chiusa in antipico Reclutati i maestri in servizio Domani si torna in classe

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024) La ricreazione prolungata è finita. Forse. Da lunedì dovrebbero riprendere regolarmente, senza improvvise uscite anticipate, le lezioni per i 500 alunni delle elementari di Olginate, Garlate e Valgreghentino dell’Istituto comprensivo statale di Olginate. Giovedì e venerdì scorso la preside Luisa Zuccoli aveva invece decretato che laterminasse alle 14 anziché alle 16, con due ore di anticipo, per mancanza di insegnanti in organico e perché i docenti inavevano già esaurito tutte le ore di straordinari disponibili. Peccato lo avesse deciso solo mercoledì pomeriggio e senza nemmeno consultarsi non solo con i genitori degli scolari, ma nemmeno con i sindaci dei tre paesi, in modo che potessero riorganizzarebus, piedibus,mensa e vigilanza fuori dai plessi, per non lasciare bambine e bambini da solo in strada.