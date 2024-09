Saviano crolla palazzina dopo un’esplosione | una famiglia sotto le macerie

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 22 settembre 2024) Tragedia in Italia. Nelle prime ore del mattino del 22 settembre in via Tappia 5 a, nel Napoletano, unata. A causare il disastro sarebbe stata verosimilmente l’esplosione di una bombola di gas. Si tratta di un edificio di due piani.Leggi anche: Addio a Paola Marella: morta a 61 anni l’architetto volto della televisioneleci sono i componenti di una– padre, madre e tre bambini – e un anziano che viveva al secondo piano e dal cui appartamento, secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco e dai carabinieri giunti sul posto, avrebbe avuto origine lo scoppio che ha provocato il crollo dell’edificio. Intorno alle 9 i soccorritori sono riusciti a estrarre vivi dalleil papà e un suo bambino di 2 anni. Una sorellina di 4 anni, invece, era già morta.