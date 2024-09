Pokerissimo Olimpia Virtus ko e Milano vince 5^ Supercoppa

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di domenica 22 settembre 2024) CASALECCHIO DI RENO (ITALPRESS) – L’EA7 si aggiudica la quintaItaliana della sua storia. Lo fa al termine di un supplementare da infarto contro unache ha provato fino alla fine a sovvertire i pronostici. Un Nebo immenso (20 punti), decisivo nel supplementare con Bolmaro (18) con la Segafredo che abdica dopo tre anni nonostante Polonara (18) e Shengelia (al solito tra i migliori).l’perchè ha piazzato un parziale da incubo (8-0) ribaltando l’inerzia del match che sembrava a favore di Bologna dopo il 93-93,perchè nel roster di Messina ci sono campioni come Nenad Dimitrijevic in grado di fare la differenza in ogni momento del match. L’chiude con sei giocatori in doppia cifra, Leday e Mirotic impeccabili dalla lunetta e 45 rimbalzi (9 Tonut e Nebo) a guarnire una torta gustosa.