Palpeggia due infermiere Molestatore ai domiciliari

(Di domenica 22 settembre 2024) Mentre si trovava ricoverato ha allungato le mani su un’infermiera e un’operatrice sanitaria, arrivando are la prima e a spingere contro il muro e baciare la seconda. Sono i comportamenti che, a seguito della denuncia sporta dalle due giovani, hanno portato il gip a firmare un’ordinanza di custodia cautelare per l’uomo, un sessantasettenne straniero, al termine delle indagini dei carabinieri della compagnia Borgo Panigale. L’uomo, di origine tunisina e già con precedenti (non specifici), è adesso aicon braccialetto elettronico, accusato di violenza sessuale. Gli accertamenti dei militari dell’Arma sono partiti a seguito delle querele presentate da due giovani sanitarie in servizio nella struttura, una casa di cura convenzionata con l’Ausl, della provincia.