Nelly Furtado ritrova se stessa con 7 | la recensione del nuovo album

(Di domenica 22 settembre 2024) I ricordi sono sempre accompagnati da una colonna sonora; anzi, molto spesso sono proprio delle melodie a far risuonare in noi l’eco del passato. Quando si parla degli anni Duemila, questo sottofondo musicale è ben nutrito e variegato, ma la voce disi è sempre distinta dalle altre. Classe 1978, la cantautrice canadese, naturalizzata portoghese si è imposta nel mercato discografico proprio all’inizio delmillennio con il disco d’esordio Whoa,!. Il singolo apripista, I’m Like a Bird, ha fatto il giro del mondo, dominando per settimane le classifiche globali. La stoffa dell’artista è stata confermata dai lavori successivi, grazie al mix esplosivo tra un pop dalle sonorità folk e il suo particolare timbro. Mai uguale e mai banale, ha saputo spaziare dalla world music alla dance, passando per l’R&B.