MotoGP GP Emilia-Romagna 2024 | polemiche in Spagna per sorpasso Bastianini su Martin

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) Fortiinper il contatto all’ultimo giro tra Eneae Jorge. Quest’ultimo era al comando del GP dell’dicon Bagnaia peraltro caduto, ma l’altro pilota della Ducati ufficiale ne ha di più e tenta unmolto deciso all’interno. I due si toccano e lo spagnolo della Pramac va lungo per poi rientrare, dovendo così cedere la prima posizione. Al traguardo il gesto dell’ombrello da parte difa infuriare il pubblico italiano, e si apre il dibattito: andrebbe penalizzato o no per quanto accaduto? Per il momento, nessuna indicazione da parte della direzione di gara, che potrebbe aver considerato ilcome lecito.GPinpersuSportFace.