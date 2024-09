Me ne vado ma ci diano i soldi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) "Domani lascio le chiavi di casa,via per sempre – così dice disperato Caka Mesut, padre di due figlie – non riesco a fare più mutui, sono già tre con un solo stipendio, la banca non me ne concede più. Non si può più vivere cosí, ho due bambine piccole: una è svenuta l’altra sera mentre stavamo andando via da casa con il canotto. Cosa me ne faccio della casa? Non è vita questa. Ci hanno dato solo 5mila euro, ma ne ho spesi solo 3mila per la cucina. A maggio dello scorso anno ho perso due automobili e ancora non ho ricevuto i. Adesso è di nuovo tutto un disastro per la terza volta, asciugatrice, cucina, tutto: avevo fatto un altro mutuo per prendere queste cose. Chiedo che sistemino il fiume e soprattutto che ci, che non ce la facciamo più".