LIVE America’s Cup Youth 2024 in DIRETTA | vento scarso ci sarà da attendere per le ultime regate dei gironi preliminari

(Di domenica 22 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:12 Condizioni pessime delche purtroppo dovrebbero essere la costante di questo fine settembre catalano. C’è dunque preoccupazione in vista della finale di Louis Vuitton Cup tra Luna Rossa ed INEOS Britannia. 14:07 Difatti viene rinvita la prima regata di quest’oggi. Non arrivano però comunicazioni da parte del comitato di regata. Restiamo in attesa. 14:02 Arrivano le prime immagini dalla splendida città catalana. Le bandiere sono praticamente immobili. Cida penare anche oggi. 13:58 Prime due giornate in cui i timonieri Marco Gradoni e Gianluigi Ugolini hanno mostrando una confidenza innata con l’AC40 italiano. Lampante la superiorità degli azzurri, ma con il passare dei giorni le differenze potrebbero assottigliarsi. Come visto anche allo senior la navigazione sui foil richiede pratica e continuità.