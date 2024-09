La Federazione Russa punta alla vittoria in Ucraina

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 22 settembre 2024) Lanon si fermerà davanti a nulla. “La guerra è in corso, stanno combattendo una guerra contro di noi collettivamente e stanno dicendo apertamente che il loro obiettivo è sconfiggere la Russia strategicamente e tatticamente. Questo ci obbliga a trattare questa posizione molto seriamente e a continuare l’operazione militare speciale per aggiungere i nostri obiettivi”. A dichiararlo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov tornando a commentare le parole del segretario Nato Jens Stoltenberg, che in una recente intervista ha ridimensionato le minacce di ritorsioni fatte da Vladimir Putin nel caso in cui si arrivasse a un ok all’uso ucraino di armi occidentali a lungo raggio in Russia. “La Russia non ha mai avuto altre alternative nella storia e non c’è alternativanostraora”. Questo l’ammonimento di Peskov.