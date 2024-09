Infermiere aggredito Pizzuti | Ricostruire clima di fiducia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti«L’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati è al fianco dell’operatore socio-sanitarioe il tema della sicurezza del personale è all’attenzione della Direzione strategica». Il manager Renato, all’indomani dell’ultimo episodio di violenza verbale e fisica contro un dipendente in servizio al Pronto soccorso della Città ospedaliera di Avellino, si dichiara molto amareggiato per quanto accaduto e, nel ribadire la gravità di un gesto che, già in assoluto deprecabile, diviene inaccettabile quando la vittima è una persona che sta svolgendo il proprio lavoro e che si spende quotidianamente in uno dei reparti più complessi, dove si lotta ogni giorno per salvare vite, accenna anche alle ulteriori contromisure che bisogna adottare per garantire una maggiore sicurezza agli operatori.