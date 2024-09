Giugliano-Catania oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) La, l’, latv e lodi, match dello stadio Alberto De Cristofaro valevole per la quinta giornata del campionato italiano di.La formazione padrona di casa, dopo aver incassato la sua prima sconfitta stagionale contro il Cerignola, spera di ritrovare la vittoria davanti al pubblico di casa., come seguire il match La squadra siciliana, dal suo canto, è ancora imbattuta avendo conquistato due vittorie e due pareggi e ha tutta l’intenzione di mantenere aperta questa striscia positiva il più a lungo possibile. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 22 settembre alle ore 18.30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 252. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.