Ghisa gli scenari per il dopo Ciacci I candidati interni Bufano-Mirabelli in corsa per il ruolo di comandante

(Di domenica 22 settembre 2024) Le domande al momento più gettonate tra imilanesi sono due: andrà via? Chi prenderà il suo posto? Gli interrogativi sono stati alimentati non più tardi di dieci giorni fa dalle indiscrezioni insistenti su un imminente avvicendamento ai piani altissimi. "sette anni, un cambiamento è possibile, ma la mia fiducia nella persona è piena. Tanto è vero che sono certo solo di una cosa: che non ho nessuna, e sottolineo nessuna, intenzione di perdere il suo contributo", la nota del sindaco Giuseppe Sala, che non ha smentito i rumors e ha aperto la strada a un possibile nuovo incarico per il dirigente in uscita. "Il funzionamento di un Corpo è determinato anche da chi lo comanda", il commento più lapidario del delegato alla Sicurezza del primo cittadino Franco Gabrielli.