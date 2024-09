Germania elezioni in Brandeburgo | la Spd prova a tenersi la sua roccaforte ma avanza il ciclone AfD

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Nuovo test elettorale per i partiti di maggioranza in, incalzati dall’ta della destra estrema di Alternative für Deutschland. I 2,1 milioni di cittadini elettori del Land disono chiamati alle urne per il rinnovo del Parlamento regionale. Si tratta di una verasocialista, dato che la Spd vi è al governo dal 1990, da fine 2019 a capo di una coalizione con Cdu e Verdi, ma nei sondaggi la AfD è in testa di appena un punto con il 28% dei consensi, contro il 27% del Partito Socialdemocratico. In lizza 14 partiti per eleggere 88 parlamentari in 44 circoscrizioni.