FOTO – Zhang non dimentica affatto l’Inter e aspetta il derby!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 22 settembre 2024) L’ex presidente delStevennon hato la sua esperienza ricca di gioie e trofei a Milano. Su Instagram pubblica unaeloquente circa la sua attesa. ATTESA – Quando si vivenazionale difficilmente ci si può allontanare in modo definitivo. Lo sanno molti giocatori passati da Appiano Gentile, lo sa anche l’ormai ex presidente Steven. Il figlio diJindong ha pubblicato unache spiega il suo senso di appartenenza su Instagram. Due cuori in basso: uno nero, l’altro blu. Stevenquesta sera tiferà Inter come ai tempi in cui i nerazzurri non perdevano nemmeno un. D’altronde, era meno di un anno fa e nella seconda stella c’è anche la sua impronta.