Fermo centro quasi allo stremo | circondati dai cantieri tra polveri e rumori E mancano parcheggi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024), 22 settembre 2024 – La bellezza di una città sta nel suostorico, nel luogo in cui si respira il passato,si sentono le voci e idi un tempo che non c’è più. È bella la città dinel suo cuore antico ma soffre, soffre di serrande che si abbassano, diinfiniti, di una mobilità scomoda, diche non bastano mai. Il cantiere deiè quello dell’ex mercato coperto, una lunga storia di polvere eche dovrebbe essere ormai al capolinea ma che ha messo a dura prova residenti e commercianti, tagliando via circa metà dei posti auto di largo Carducci. I fermani, si sa, amano poco camminare,peraltro è una faticosa città in salita, se c’è la possibilità di lasciare l’auto di fronte al negozio si va altrimenti meglio uncommerciale o l’acquisto on line.