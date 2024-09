F1 GP Singapore Verstappen | Buon risultato ma non possiamo finire sempre dietro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) “Sono statoda solo, ho cercato di fare del mio meglio e gestire il passo“, sono queste le parole di Maxal termine del Gran Premio di, che ha concluso in seconda posizione. “Il primo stint è stato difficile perché c’era un degrado piuttosto pesante, poi il secondo è andato meglio. In un weekend in cui sapevamo che avremmo faticato ad arrivare al secondo posto, è un. Chiaramente non siamo contenti, ma dobbiamo cercare di miglioraredi più. Dobbiamo continuare a spingere e ribaltare la situazione, non“. F1 GP: “, ma non” SportFace.