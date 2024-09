Eccellenza umbra bianconeri a punteggio pieno cercano la terza vittoria di fila per il primato Il Sansepolcro vuole volare alto Valori guida l’assalto al Terni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) di Claudio Roselligiornata di campionato ined è subito big match al Buitoni fra due delle grandi accreditate per il sdi categoria. Da una parte, il; dall’altra, ilFootball Club di Roberto Borrello e dell’ex Eridion Dida, che è la favorita numero uno alla corsa per la Serie D, visti anche i nuovi giocatori che hanno potenziato l’organico, ma che sette giorni fa è stata messa alle corde in casa dalla Pietralunghese, riuscendo nel finale a evitare la sconfitta. "Si tratta di un test importante – ha commentato il tecnico bianconero Antonio Armillei – perché ci farà capire quali sono le nostre potenzialità. Dovremo pertanto stare attenti nel non concedere spazi agli avversari e nell’approfittare delle occasioni che saremo capaci di creare".