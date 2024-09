Crolla una palazzina a Saviano | sotto le macerie una famiglia di cinque persone Morti sorella e fratello di 4 e 6 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Unadi due piani èta intorno alle 8 di questa mattina, 22 settembre, a, in provincia di Napoli. Sarebbe stata un’esplosione di gas al secondo piano, nell’appartamento di una persona anziana, a causare il crollo.leunadiche viveva al primo piano, mamma, papà e tre figli, e un’anziana donna che abitava al piano dove è avvenuta l’esplosione. Il padre e uno dei tre figli, un bambino di due, sono stati estratti vivi. Non c’è stato invece nulla da fare per la bambina di quattro, morta nel crollo e per il suo fratellino, di sei. I soccorritori hanno individuato il corpo della seconda vittima. Si cercano ancora la mamma e l’anziana donna del secondo piano. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, polizia, protezione civile e volontari, che continuano a scavare a mano.