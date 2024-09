Clamoroso in Germania | un’altra azienda automobilistica venduta alla Cina Ecco quale

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di domenica 22 settembre 2024)in crisi:. Si tratta di Leoni AG,con sede a Norimberga e uno dei principali fornitori globali di sistemi per l’industria. Di fronte a gravi difficoltà finanziarie, Leoni è stataal colosso cinese dell’elettronica Luxshare, un’operazione che potrebbe salvarla dall’insolvenza. La Leoni AG è un produttore primario di fili e cavi elettrici e sistemi di cablaggio per l’automotive e altri settori. Due le divisionili: “Division Wire & Cable Solutions” (ex “Draht & Kabel”) e “Division Wiring Systems” (ex “Bordnetz-Systeme”). Vediamo nel dettaglio, nel nostro articolo, cosa sta succedendo.