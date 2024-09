Cesena e Bcc Romagnolo avanti insieme

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) Volley Clube Bcchanno rinnovato il loro rapporto di collaborazione ormai pluriennale: per la stagione 2024-25, l’istituto di credito locale sarà infatti lo sponsor principale del settore giovanile bianconero, una miniera d’oro che conta circa mille atlete e atleti divisisi in 56 squadre, guidate da 41 allenatori sotto la supervisione di 20 dirigenti: un universo radicato in maniera talmente capillare che, secondo le parole del presidente del club Maurizio Morganti: "Non c’è un solo quartiere cittadino nel quale non ci sia una palestra alla quale facciano riferimento le nostre squadre: utilizziamo 15 strutture nelle quali garantiamo oltre 7.500 ore di corsi. Un valore aggiunto cruciale per tante famiglie, tanto più di questi tempi, visto il ruolo dello sport nella crescita delle nuove generazioni".