Agguato ad Alcaraz la frase sussurrata da Tiafoe per provocarlo | finisce malissimo | Video

(Di domenica 22 settembre 2024) Tutti in campo a Berlino, dove si gioca oggi - domenica 22 settembre - l'ultima giornata della Laver Cup, con il Team Europa che tenta una difficile rimonta contro il Resto del Mondo, in vantaggio 8-4 dopo le prime due giornate di sfide. Sabato, l'unico punto per la squadra guidata da Bjorn Borg è arrivato grazie alla vittoria di Carloscontro Ben Shelton in singolare, con un netto 6-4/6-4 che aveva momentaneamente portato il punteggio sul 4-4. Durante il match di, gli avversari hanno cercato in tutti i modi di metterlo sotto pressione, provando anche una sorta di tattica psicologica da attuare durante i cambi di campo. L'idea? Far dire a Shelton: "Stai giocando come Federer" per cercare di destabilizzare il campione spagnolo.