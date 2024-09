Tutto chiede salvezza 2 la recensione | Federico Cesari Fotinì Peluso e una serie che fa ancora centro

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 21 settembre 2024) La stagione 2 dello show diretto da Francesco Bruni riesce a replicare la qualità della prima, cambiando il punto di vista del racconto. Il segreto? Buona scrittura e interpreti di talento. In streaming dal 26 settembre su Netflix. Parlare di salute mentale nel 2024 non è solamente importante, ma diremmo fondamentale. Potremmo sembrare un disco rotto in questo, tra comunicazione e audiovisivo negli ultimi anni, tuttavia dato ciò che accade intorno a noi è davvero bene sensibilizzare su quest'argomento e sdoganarlo del; far capire che è importante prendersene cura tanto quanto di quella fisica, investirci tempo e denaro perché ne trarremo beneficio negli anni a venire, far comprendere che non è qualcosa da prendere sottogamba o di cui bisogna vergognarsi (come parlare con un terapista, di cui forse avremmo bisogno tutti, nessuno escluso). Lo ha fatto decisamente