Serie C Girone A 5ª Giornata | Vicenza corsaro Triestina ko nella giornata dei gol in zona Cesarini | CLASSIFICA

(Di sabato 21 settembre 2024) Il Lanerossinon aveva scelta e per tenere il passo irresistibile di Padova e Renate poteva solo vincere in casa dell’Alcione Milano. A Sesto San Giovanni accade tuttoripresa e fa tutti il Lane: prima una magistrale punizione di Costa, poi un pasticcio difensivo con relativo autogol e poi il gol della vittoria di Morra per il definitivo 2-1 a 10 munti dal 90mo. Chi invece riesce a perdere ben oltre il 90mo è lache soffre a Lecco per tutta la gara ma pare averla portata a casa salvo capitolare 5 minuti oltre il novantesimo aprendo di fatto una crisi nerissima che racconta di 3 punti e 4 sconfitte su 5 uscite. Anche l’Arzignano ha deciso di attendere il minuto 91 per cogliere – su rigore – la prima, storica vittoria inC superando per 1-0 la Clodiense.