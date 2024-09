Mariano Di Vaio momenti di apprensione per la moglie Eleonora | Pregate per Ele

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 21 settembre 2024)di preoccupazione perBrunacci,diDi, dopo che il modello ha condiviso su Instagram una story dal messaggio criptico, che fa pensare che lasi trovi in ospedale e che l’influencer sia molto preoccupato per lei.DiedBrunacci sono delle coppie più belle e più seguite del mondo social italiano. L’influencer, infatti, ha una platea da oltre sette milioni di followers e spesso aggiorna i suoi numerosi ammiratori sia sui suoi nuovi progetti lavorativi, con fantastiche foto dai diversi set pubblicitari, che lo vedono protagonista, ma anche sulla sua vita privata, regalando degli scatti della sua splendida famiglia. Tra i contenuti social più condivisi dall’amato modello anche iromantici in compagnia dellaBrunacci, sposata nel 2015 e madre dei suoi quattro figli.