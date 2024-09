Maltempo il cimitero resta chiuso Via ai lavori di messa in sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Continua a rimanereilprincipale di Recanati, di via Cupa Madonna di Varano, dopo che i tecnici hanno riscontrato problemi diin alcune aree a causa deldei giorni scorsi. La struttura, comunica un cartello affisso sui cancelli di ingresso, sarà riaperta non appena conclusi iper lain; si parla di pochi giorni. Non sembra, invece, necessario identico provvedimento per il parco di Villa Colloredo che è rimasto aperto al pubblico. Ieri mattina, con l’arrivo del sole e del bel tempo, il sindaco Emanuele Pepa con il personale comunale ha effettuato un sopralluogo nei punti del territorio dove si sono registrate le maggiori criticità a causa delle abbondanti precipitazioni. Non è mancata una visita alla cooperativa sociale "Terra e Vita" a Chiarino, non nuova purtroppo ai danni di alluvioni ed esondazioni del vicino fiume Potenza.