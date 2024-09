LIVE F1 GP Singapore 2024 in DIRETTA | Norris favorito per la pole Leclerc ci prova dalle 15 00

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SPRINT RACE DI MOTOGP15.00 14.20 Dopo la FP3 disputata questa mattina, con il dominio di Lando, alle ore 15.00 si accenderanno le luci sulle attesissime qualifiche. Chi centrerà laposition a Marina Bay? 14.20 Entriamo nel vivo del diciottesimo appuntamento di una stagione che sta diventando quanto mai interessante. Oggi le emozioni non mancheranno con qualifiche fondamentali, come sempre, su un tracciato cittadino! Attenzione a muretti e bandiere rosse! 14.15 Buongiorno e bentornati a Marina Bay, tra 45 minuti esatti prenderanno il via le qualifiche del GP di!   12.39 La FP3 si chiude qui. Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle qualifiche che scatteranno alle ore 15.00 italiane. 12.37 Passo indietro rispetto a ieri per la Ferrari.