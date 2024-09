LIVE F1 GP Singapore 2024 in DIRETTA | Leclerc precede un ritrovato Verstappen e Norris 6 Sainz

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.15 Si lanciacon le soft. Il campione del mondo arriva al T1 con 179 millesimi di ritardo da Russell. Al T2 diventano 325, quindi chiude in 1:30.540 terzo a 415.di nuovo ai box 12.13 Perez con le medie non migliora e rimane 11° a 2.055.a sua volta gira su tempi alti con le medie. 12.12 Albon sale al secondo posto a 992 millesimi da Russell, quindi Piastri lo scalza a 306 dalla vetta con Hamilton terzo a 739. 12.11 Russell arriva al T2 con 1.058 su, quindi chiude in 1:30.125 con 1.400 suche giro! 12.10 Perez a sua volta in azione con le gomme medie, come. Scelta particolare. Intanto Russell vola nel T1 con 429 millesimi di record. 12.09 Hamilton entra in pista con le soft, Piastri lo segue a sua volta con le soft. 12.