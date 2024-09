Lecce-Parma 2-2 Gotti | Sarà difficile dormire stanotte dopo quello che è successo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) “questa nottequanto accaduto. Abbiamo giocato contro un ottimoche sa fare tante cose buone all’interno della partita. Ci sono stati tanti momenti all’interno della partita in cui è mancata lucidità ad entrambe le squadre. Ramadani, per esempio, era in eccessiva trance agonistica e l’ho sostituito, perché già ammonito”. Lo ha detto l’allenatore del, Lucail doloroso pareggio subito nel recupero contro il: “Falcone? Non scopriamo di certo oggi le sue qualità. Lui è finalmente arrivato alla sua maturità professionale. Io sono convinto che lui possa ancora crescere. Per quanto riguarda Dorgu, per me lui è un tuttocampista. Dovunque lo metti lui riesce a partecipare con qualità ad entrambe le fasi di gioco”. E sulle tante occasioni sbagliate in modo clamoroso: “C’era tanta stanchezza nel finale e si sono viste cose poco da Serie A.