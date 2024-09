La carica dello scudetto non si è ancora esaurita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024) "Dove guarderemo la partita? A San Siro. Come sempre". Intanto, alla “Carrozzeria Inter“, e già il nome dice tutto, il tifo per il derby è cominciato con largo anticipo. Anzi, non si interrompe mai in questo luogo vestito di nerazzurro fin dall’ingresso, dove tra disegni, vessilli, bandiere e foto ora campeggia una coppa alta più di un metro, dorata, a memoria perenne2024. Questo di via Carlo D’Adda, a due passi dal Naviglio Grande e viale Cassala, è il regno della famiglia Fiamberti, alla terza generazione di carrozzieri e, prima, interisti. "Scaramantici? Se lo fossimo, non metteremmo nulla. E invece ci piace mostrare chi siamo. Il derby arriva presto, quest’anno.