Katy Perry la California Gurl torna con 143 la recensione dell’album | inno all’Amore e al pop

(Di sabato 21 settembre 2024) Era il 29 aprile 2008, quandoannunciò al mondo di aver baciato una ragazza e di aver apprezzato. Dal fortunato singolo I Kissed a Girl, che l’ha lanciata di prepotenza nel mercato, sono trascorsi quasi vent’anni, e non si può dire che, nel frattempo, la popstarna sia stata con le mani in mano. Sei dischi, quattro tour internazionali, una Residency a Las Vegas (un format molto caro a Céline Dion e che ha visto, recentemente, la britannica Adele trionfare nella capitale del divertimento), varie comparsate sul grande e piccolo schermo (Zoolander 2, How I Met Your Mother, Scream Queens), un documentario,: Part of Me, a lei dedicato. Nel mentre, una vita privata da montagne russe.