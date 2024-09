Juventus-Napoli oggi in tv | canale orario e streaming Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) Alle 18:00 di, sabato 21 settembre,scenderanno in campo all’Allianz Stadium in occasione dell’anticipo della quinta giornata di. Aspettando il derby di Milano, in programma domenica sera alle 21:00, il campionato italiano di calcio offre un altro piatto forte nella ripresa dopo la sosta. Non un match banale, soprattutto perché sarà il primo match di Antonio Conte nel suo vecchio stadio davanti ai suoi ex tifosi. Nei tre precedenti allo Stadium, l’emergenza Covid aveva svuotato gli impianti. Si tratta del nono incrocio tra Conte ee fin qui da avversario il tecnico partenopeo ha vinto una sola volta. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, gli approfondimenti, la moviola e infine, al triplice fischio, con le pagelle dei protagonisti.