Juventus-Napoli | Conte contro Motta Ecco cosa c’è in gioco

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 21 settembre 2024) Una sfida imporatante pergli allenatori diL’Allianz Stadium di Torino sarà il teatro di una delle partite più attese della stagione:. La sfida vedrà contrapporsi due grandi tecnici, Antonioe Thiago, in un confronto che potrebbe rivelarsi cruciale per le ambizioni di entrambe le squadre. Le premesse per una grande partita ci sono tutte, con lareduce da una vittoria convincenteil PSV Eindhoven e ilche ha rifilato un sonoro 4-0 al Cagliari.Thiagoc’è inNonostante sia ancora presto per parlare di una partita decisiva, il match trapotrebbe dare indicazioni importanti per il prosieguo della stagione. Con la classifica che vede ila un solo punto dalla capolista Udinese e laappena dietro, entrambe le squadre cercano conferme.