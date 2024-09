Insigne accende Juve-Napoli | dall’esaltazione di Conte all’elogio a Kvara E su un suo ritorno…

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 21 settembre 2024) Lorenzoha parlato a poche ore dantus-, aumentando l’hype intorno alla partita e commentando un suo possibile ritorno Sono trascorsi poco più di 2 anni da quando Lorenzoha lasciato ilper trasferirsi in Canada. L’attaccante napoletano, dopo una vita passata in azzurro, ha lasciato la sua terra per l’America, nella quale sta vivendo una bella esperienza con il Toronto FC. In questa stagione ha già realizzato 7 gol e 7 assist in 21 presenze, rimarcando come non sia assolutamente stanco di risultare decisivo. Il suoriesce a guardarlo a sprazzi per via del fuso orario, ma quando ha occasione resta il primo tifoso. Lo ha ribadito anche nell’intervista rilasciata per i colleghi del Corriere dello Sport, nella quale ha toccato diversi temi, su tutti ovviamente quello legato alla gara contro lantus in programma nel pomeriggio di oggi.