Guglielmo apre Ancona barocca Musica nei luoghi storici della città

(Di sabato 21 settembre 2024) Concerto inaugurale per la seconda edizione del Festival die cultura nei’, promosso dalla Fondazione ‘Lanari’ con il sostegno di Comune, Regione Marche e UnivPM. L’appuntamento è per questa sera (ore 21) alla Chiesa del Gesù, dove è in programma il ‘Gran Gala per violino e orchestra’, atto conclusivo del Concorso internazionale interpreti ‘Marca2024’. Ad esibirsi saranno i concorrenti ammessi alla finale, accompagnati dall’Orchestradelle Marche diretta da Federico. Al termine del concerto, che prevede l’esecuzione di brani di Giuseppe Tartini, saranno proclamati e premiati i vincitori.