Ex Ilva in vendita 15 manifestazioni d’interesse | ora c’è il rischio frammentazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Sarebbero una quindicina gli aspiranti compratori dell’exche è stata messa in. Il termine per la presentazione delledi interesse è scaduto alla mezzanotte di venerdì 20 settembre. Si tratta della seconda volta che il colosso dell’acciaio, il cui nucleo si trova a Taranto, viene messo in. La prima volta il complesso andò ad ArcelorMittal. Il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso si dice fiducioso che giungano “ledi interesse di grandi, significativi player internazionali e anche italiani”. L’obiettivo del governo è quello di incassare 1,5 miliardi, nel rispetto di due paletti: la decarbonizzazione e la salvaguardia dei posti di lavoro. No alla nazionalizzazione Lo Stato detiene oggi il 32% delle azioni di Acciaierie d’Italia.