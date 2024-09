Casertana | a Messina avvio shock poi Iori si salva con i cambi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 settembre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiIl pareggio contro i peloritani va visto principalmente per due aspetti: l’traumatico dei primi venti minuti del primo tempo, ed il carattere mostrato nella ripresa. Ai falchetti sono bastati diciassette minuti per cadere all’inferno, e undici minuti per risalire in paradiso. Ladiveniva dal pareggio interno contro la Turris, col punteggio di 0-0. Ildi Modica, invece, aveva perso per 2-0 in Calabria contro il Crotone. Tutte e due le squadre sono nei bassifondi della classifica., atanti: Salomaa, Bianchi e Matese dal primo minuto. Federico Proia in possesso palla;si ringrazia Giuseppe SciallaRispetto allo scialbo pareggio con la Turris, la partita svolta ieri contro il, di certo, non è stata avara di emozioni.