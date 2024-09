Boxe | Daniel Dubois spietato è iridato IBF dei massimi Per Anthony Joshua un KO che sa di fine

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) Forse una serata no. O forse il segnale che questa è veramente ladiai livelli più alti., a 27 anni, è il nuovo Campione del Mondo dei pesiper l’IBF, vincendo per KO alla quinta ripresa di un combattimento semplicemente a senso unico, mai in discussione. A Wembley, sono 96.000 le persone che hanno visto il definitivo cambiare del vento neibritannici. In una serata introdotta dalla performance di Liam Gallagher, che tra un anno tornerà a cantare con il fratello Noel proprio a Wembley nella reunion degli Oasis, si capisce subito che le cose girano molto meglio per. Il primo ad andarci giù pesante, infatti, è proprio lui: manda giù per la prima voltagià nel round d’apertura. AJ si salva sia dal conteggio che dalladel round, ma è già un durissimo colpo per lui.