Agenti penitenziari aggrediti con una stampella nel carcere di Castrogno

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 21 settembre 2024) Teramo - Due fratelli detenuti, di origine siciliana, hanno assalito brutalmente il personaleo con una, causando ferite agli. Nuovo episodio di violenza neldi, riportato ancora una volta al centro delle cronache per gravi disordini interni. Come reso noto da Giuseppe Pallini, segretario del Sindacato Autonomo Poliziaa (SAPPE), duedi Poliziaa sono statida due detenuti, fratelli di origine siciliana, per motivi apparentemente banali. "L'attacco è stato vile e improvviso", ha dichiarato Pallini, sottolineando che i due detenuti stavano facendo pressione per essere trasferiti in un altro reparto delo. Uno dei due fratelli, autorizzato all'uso di unaa causa di problemi di deambulazione, ha sfruttato l’ausilio medico come arma per colpire gli