20 milioni per l’Emilia-Romagna dopo le alluvioni molte le accuse contro le autorità locali

(Di sabato 21 settembre 2024)leche hanno devastato, il governo Meloni si appresta a stanziare 20di euro di aiuti per far fronte alle prime emergenze. Molti disagi anche in Europa centraleil passaggio del ciclone Boris che ha provocato 24 vittimetre giorni difficili a causa del ciclone Boris, con inondazioni nel Ravennate e nel Bolognese, la situazione meteorologica migliora in Emilia-, ma per la giornata di sabato resta in alcune zone l’allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico. A causa dellaoltre 1.500 persone sono state evacuate e i vigili del fuoco hanno eseguito più di mille interventi per mettere in sicurezza la popolazione locale. Le due persone che risultavano disperse a Bagnacavallo sono state poi rintracciate.