Vi spiego che cosa c’è dietro la grande crisi dell’auto in Europa Parla Bricco

(Di venerdì 20 settembre 2024) La sensazione è che nulla tornerà più come prima. Anche perché sarebbe controproducente. Il mercatocontinua a viaggiare a fari spenti e per giunta in aperta campagna, mentre insi fa strada il dubbio che una certa parte del Green new deal vada riscritto, con l’Italia impegnata a chiedere il rinvio delle scadenze per mandare in pensione diesel e benzina. I numeri, d’altronde, non lasciano scampo a riflessioni troppo lunghe. Ad agosto, secondo i dati dell’Acea, l’associazione dei costruttori europei, le nuove immatricolazioni di auto nell’Unione europea sono state 755.717, il 18,3 % in meno rispetto allo stesso periodo del 2023. I risultati negativi sono arrivati da tutti i quattro principali mercati, soprattutto da quella Germania un tempo simbolo della supremazia europea nell’auto e oggi ferita a morte dal caso Volkswagen.