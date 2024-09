Vannacci | Fondare un mio partito? Invenzione della stampa di sinistra ma non lo escludo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) “Se mi rammarica la sospensione da vicepresidente dell’eurogruppo? No, è un problemaitaliana. A me non è stato ancora comunicato ufficialmente. Io continuo a fare il mio lavoro a Bruxelles. Oggi ho appena firmato un no alla risoluzione per l’Ucraina”. Lo ha detto l’eurodeputatoLega, Roberto, a margine dell’evento di lancio dell’associazione culturale ‘Noi con’. “Per l’Afd non rispondo io perché non sono il padrone del– ha continuato -. Loro sono stati democraticamente eletti nel loro paese”. Alla domanda se fonderà unpersonale ha detto: “il nome dell’associazione non l’ho scelto io. Ilè un’altradi, ma non lo“. L'articolo: “un miodi, ma non lo” proviene da Il Fatto Quotidiano.