Uisp e Accademia Calcio Arezzo gestiranno il campo di Via Arno

hanno ufficialmente ricevuto le chiavi delcomunale di via, alla presenza dell'assessore allo sport Federico Scapecchi e altri rappresentanti. Scapecchi ha espresso soddisfazione per la sinergia tra le due realtà, sottolineando l'importanza di un ambiente dedicato alla crescita del. L'utilizzerà ildurante il giorno, mentre lalo gestirà di sera. Gino Ciofini diha evidenziato l'opportunità di integrare sport amatoriale e professionistico, mentre Fabrizio Bertusi dell'ha annunciato lavori di riqualificazione per un investimento di 65.500 euro, già avviati, che miglioreranno gli impianti e la struttura.