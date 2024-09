Tennis Jannik Sinner dominatore del circuito secondo i Big Data | numeri eloquenti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 20 settembre 2024) Un modo di colpire la palla molto particolare.si è reso protagonista di una stagione notevolissima, che si è tradotta in sei titoli nel massimointernazionale, tra cui due Slam e due Masters1000 molto prestigiosi, come Miami e Cincinnati. Il tutto è riscontrabile daiche l’ATP ha pubblicato, attraverso un suo studio. Il colpi da fondo dell’altoatesino sono stati rappresentati da valori in termini di qualità: 8,8 con il dritto e 8,48 con il rovescio. Qualità associata a una velocità impressa alla palla superiore a tutti. Con il drittoha raggiunto la media di 78 mph, cinque mph superiori rispetto alla media del Tour; con il rovescio a due mani l’azzurro colpisce in media a 73 mph, mentre il valore medio delè 66 mph. Le sorprese però non finiscono qui.