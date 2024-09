Strade riaperte a Bologna e provincia dopo il maltempo | l’elenco aggiornato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024), 20 settembre 2024 – La situazione sta tornando alla normalità oggi, visto che ha cessato di piovere e si è sgonfiato l’allarme meteo. Riguardo dunque la viabilità sulleli, ecco l’aggiornamento delle ore 13 da parte della Città Metropolitana.chiuse e limitazioniil continui monitoraggio e gli interventi per liberare i tratti temporaneamente interrotti, al fine di ripristinare la percorribilità, nella mattinata di oggi è stata riaperta la SP 7 “Valle dell’Idice”, con limitazioni. Chiusa invece la SP 47 “Baricella-Altedo”, in corrispondenza del ponte di Altedo, per rottura di una tubazione. Le persone interessate dalle ordinanze di evacuazione nei diversi comuni stanno gradualmente rientrando nelle proprie abitazioni.