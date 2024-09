Stop a un’Europa guerrafondaia Anche Schlein è su questa linea Parla l’europarlamentare del Pd Tarquinio

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il voto delmento europeo sulla risoluzione sull’Ucraina, che autorizza l’uso delle armi inviate a Kiev in territorio russo, ha messo in evidenza le diverse anime dem sulla questione. Marco, euromentare eletto nelle liste del Pd, con Cecilia Strada si è astenuto nel voto finale sulla risoluzione a differenza del resto degli eurodeputati Pd., ci spiega come stanno le cose? “Intanto che nel Pd ci siano diverse anime si sa. Quello che ha messo in evidenza quel voto è soprattutto la continuità di evoluzione dellapolitica del Pd di Ellyche, già a luglio, aveva indicato come posizione del partito il no all’escalation, cioè ad attacchi con armi europee in territorio russo. E inseconda votazione lo ha ribadito.