Ryan Murphy ha annunciato la terza stagione di Monsters e potrebbe essere la più spaventosa

(Di venerdì 20 settembre 2024)è, come sappiamo, un uomo impegnato, il che forse spiega perché per annunciare3 abbia deciso di utilizzare un evento promozionale per: La storia di Lyle ed Erik Menéndez, la secondadella sua serie antologica su serial killer realmente esistiti. Non c'è mai un secondo da perdere nella fabbrica di, per cui lui e Netflix hanno già trovato un accordo con Charlie Hunnam per interpretare nientemeno che Ed Gein, probabilmente uno dei più famigerati e contorti criminali americani del secolo scorso. Nonostante i due soli omicidi accertati, le autorità hanno sempre sospettato che il Macellaio del Wisconsin potesse avere causato altre sette vittime, per non parlare del numero allarmante di tombe profanate tra il 1947 e il 1957, il suo decennio rosso.